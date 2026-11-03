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Miguel Romero se reúne este martes con jefa de HSI para discutir operativos migratorios

El alcalde de San Juan quiere asegurarse de que las redadas se hagan bajo un marco legal

3 de noviembre de 2026 - 8:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La semana pasada, agentes de ICE, mediante un operativo dirigido por la oficina de Operaciones de Control y Deportación (ERO) de Miami, participaran en redadas Santurce y Río Piedras. (Instagram)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Tras exigir, mediante carta, explicaciones a la directora de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), Rebecca González Ramos, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, se reunirá este martes con la funcionaria, con el objetivo de que se investiguen administrativamente las recientes redadas migratorias, de las cuales se ha denunciado el uso de intimidación, armas largas, la entrada a iglesias y actos violentos.

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El encuentro será en la Casa Alcaldía , a las 9:00 a.m., y surge de una conversación telefónica con González Ramos.

“Luego de la carta donde yo le reiteré, primero, que esto tenía que investigarse administrativamente, que lo que habíamos visto a través de los medios era algo que preocupaba... Primero, la posible violación de derechos civiles a personas que tienen total derecho a grabar las intervenciones de un oficial de orden público, que no están interrumpiendo el trabajo, que es meramente grabando y expresándose”, indicó Romero en entrevista radial (RadioIsla 1320).

“(Segundo), las amenazas que vimos de algunos oficiales de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), amenazando que si alguien grababa, pues que le iba a rociar con gas pimienta. También nos preocupa el hecho de que se va a comunidades, como Río Piedras, áreas de Barrio Obrero, donde quienes residen principalmente son ciudadanos americanos de origen extranjero o residentes legales permanentes”, agregó.

El alcalde del Partido Nuevo Progresista dijo que, tras sus planteamientos, González Ramos accedió a la reunión.

Jenniffer González dice que el ICE puede hacer su trabajo sin crear caos

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Jenniffer González señaló que las autoridades federales pueden hacer cumplir las leyes migratorias sin provocar situaciones de caos entre personas que llevan largo tiempo viviendo en la isla.

Romero manifestó que espera tener “más detalles de cómo se están llevando a cabo estas operaciones”. “Mi objetivo es que todo se haga de conformidad con la ley y que no estemos entrando indiscriminadamente a violar derechos civiles en comunidades por el mero hecho de que haya la idea de que residen personas extranjeras, cuando la realidad es que muchas de ellas ya son ciudadanos americanos, residentes legales permanentes y gente que está trabajando”, subrayó.

Reiteró su postura de no hacer de San Juan una “ciudad santuario” porque hoy ofrecen todos los servicios de apoyo a la comunidad inmigrante.

“Declarar una ciudad santuario es un ‘statement’ (planteamiento), y ese ‘statement’ trae consecuencias. Yo no quiero las autoridades federales con mayor intensidad. Lo que hemos visto en otras ciudades es que se han tomado represalias contra esas ciudades, contra sus ciudadanos”, sostuvo el alcalde.

“Yo prefiero hacer como estamos haciendo”, agregó.

En la carta que envió a González Ramos, el alcalde de la capital, entre otras cosas, cuestionó si las redadas recientes se estaban efectuando con órdenes de arresto o al amparo de alguna facultad legal que permita actuar sin orden previa.

El reclamo de Romero se produjo luego que, la semana pasada, agentes de ICE, mediante un operativo dirigido por la oficina de Operaciones de Control y Deportación (ERO) de Miami, que envió agentes de Florida a Puerto Rico, participaran en redadas en Barrio Obrero y Villa Palmeras, en Santurce, al igual que en el centro de Río Piedras. En algunos vídeos, los agentes amenazaban con lanzar gas pimienta y hablando en inglés sin que se supiera sin contaban con órdenes de detención u arresto.

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Miguel RomeroSan JuanICE-HSIInmigrantes
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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