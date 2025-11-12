Innovar en justicia: gerencia de proyectos y salud mental
Es preciso estructurar el servicio para que cada persona sea escuchada, representada y tratada con respeto y dignidad, escribe Ferdinand López Colón
12 de noviembre de 2025 - 10:00 PM
En Puerto Rico, hablar de justicia y salud mental suele evocarnos historias de sufrimiento, burocracia y sistemas saturados. Sin embargo, en medio de esos desafíos, también florecen espacios de innovación donde el derecho se convierte en una herramienta de dignidad y transformación. Uno de esos espacios ha sido el Programa de Asistencia Legal en Procesos de Salud Mental (PALPSM) de la Sociedad para Asistencia Legal. El programa cuenta con un equipo de abogados y trabajadores sociales que atiende de forma integral cada caso, combinando la representación legal con la intervención de trabajo social que los participantes necesiten.
