La administración pública legislativa en el olvido
15 de julio de 2026 - 9:30 PM
15 de julio de 2026 - 9:30 PM
Cuando se habla sobre la administración pública, siempre queda rezagada una de las tres ramas de gobierno, la legislativa. Sin embargo, uno de los aspectos fundamentales dentro del marco democrático-constitucional es que sin la Legislatura no existiría política pública. Sin ella, el Gobierno no tendría dirección para proveerle al pueblo servicios necesarios. Además, los tribunales no tendrían las leyes y reglamentos para poder formular decisiones críticas para resolver conflictos de alto interés e importancia.
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