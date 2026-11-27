Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
La celebración no es incompatible con la indignación
Necesitamos convertir nuestras grandes hazañas artísticas en una estrategia de desarrollo económico y cultural, y nuestra indignación colectiva en una fuerza constructiva de transformación social, afirma Silverio Pérez
27 de noviembre de 2026 - 2:42 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.