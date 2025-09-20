Una de las gestiones más importantes en preparación para una cirugía es la visita al médico primario para el famoso “clearance” o visto bueno para proceder con una intervención quirúrgica, después de ciertos análisis de rigor. Por mucho tiempo, el término “clearance” ha sido malinterpretado como “autorización o permiso del internista” para proceder con la cirugía libre de riesgos. Sin embargo, esa idea es equivocada, pues sabemos que todas las intervenciones en el campo de la medicina conllevan potenciales riesgos. Es por esta razón que, hace algunos años, este encuentro con el internista se le conoce como “evaluación preoperatoria”.

