Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
20 de septiembre de 2025
76°lluvia ligera
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Pedro Gil de Rubio CruzPedro Gil de Rubio Cruz
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La cita con el internista “para el clearance”

Es importante reconocer la premura con la que se debe practicar una cirugía, escribe Pedro Gil de Rubio Cruz

20 de septiembre de 2025 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El próximo paso en la evaluación preoperatoria consiste en establecer el riesgo de eventos cardiovasculares adversos, como podría ser infarto cardiaco y arritmias, entre otros, destaca Pedro Gil de Rubio (Shutterstock)

Una de las gestiones más importantes en preparación para una cirugía es la visita al médico primario para el famoso “clearance” o visto bueno para proceder con una intervención quirúrgica, después de ciertos análisis de rigor. Por mucho tiempo, el término “clearance” ha sido malinterpretado como “autorización o permiso del internista” para proceder con la cirugía libre de riesgos. Sin embargo, esa idea es equivocada, pues sabemos que todas las intervenciones en el campo de la medicina conllevan potenciales riesgos. Es por esta razón que, hace algunos años, este encuentro con el internista se le conoce como “evaluación preoperatoria”.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. has context menu
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
CirugíasMédicosmedicina integrativa
ACERCA DEL AUTOR
Pedro Gil de Rubio Cruz

Pedro Gil de Rubio Cruz

Arrow Icon
El autor es director médico del Hospital Universitario de Adultos. Es internista y geriatra. Se ha desempeñado como catedrático auxiliar en el Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Puerto...
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: