Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
24 de octubre de 2026
81°Lluvias aisladas
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Anabelle Rodríguez RodríguezAnabelle Rodríguez Rodríguez
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La Constitución no se enmienda por el atajo de una ley

La independencia judicial pertenece al pueblo que necesita tribunales capaces de proteger sus derechos, escribe Anabelle Rodríguez

24 de octubre de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
La independencia judicial pertenece al Pueblo que necesita tribunales capaces de proteger sus derechos. Defender su arquitectura constitucional es defender esa garantía colectiva, señala Anabelle Rodríguez (Archivo)

La Constitución tiene que ser más que un documento al que se rinde homenaje en los actos oficiales cada 25 de julio. Su autoridad se prueba cuando impone límites a quienes ejercen el poder. Si una mayoría legislativa pudiera desplazar los mandatos constitucionales mediante una ley ordinaria, la supremacía constitucional quedaría reducida a una fórmula vacía. Ese es el peligro que plantea el Proyecto del Senado 1096, aprobado por la Asamblea Legislativa y pendiente de la decisión de la Gobernadora.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Rama JudicialLegislaturaLa FortalezaGobierno de Puerto RicoConstitución de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Anabelle Rodríguez Rodríguez

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Arrow Icon
Juez Asociada en Retiro del Tribunal Supremo de Puerto Rico (en retiro)
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: