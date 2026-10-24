La Constitución no se enmienda por el atajo de una ley
La independencia judicial pertenece al pueblo que necesita tribunales capaces de proteger sus derechos, escribe Anabelle Rodríguez
24 de octubre de 2026 - 11:00 PM
24 de octubre de 2026 - 11:00 PM
La Constitución tiene que ser más que un documento al que se rinde homenaje en los actos oficiales cada 25 de julio. Su autoridad se prueba cuando impone límites a quienes ejercen el poder. Si una mayoría legislativa pudiera desplazar los mandatos constitucionales mediante una ley ordinaria, la supremacía constitucional quedaría reducida a una fórmula vacía. Ese es el peligro que plantea el Proyecto del Senado 1096, aprobado por la Asamblea Legislativa y pendiente de la decisión de la Gobernadora.
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