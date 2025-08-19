Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
19 de agosto de 2025
83°ligeramente nublado
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
José Gabriel Martínez BorrásJosé Gabriel Martínez Borrás
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La Cumbre de Alaska

El discurso de Trump se hace en un momento de retroceso de Estados Unidos a nivel global, opina José Gabriel Martínez Borrás

19 de agosto de 2025 - 8:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La cumbre de Alaska va mucho más allá del conflicto en Ucrania, opina José G. Martínez Borrás. En la foto Donald Trump saluda a Vladimir Putin el viernes, 15 de agosto en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, Alaska (Julia Demaree Nikhinson)

La segunda administración de Donald Trump comenzó a finales del enero del 2025 con una promesa de terminar con las guerras extranjeras y buscar fin al conflicto OTAN/Ucrania vs. Rusia. Inclusive, otros miembros de la nueva administración, como el actual secretario de Estado, Marco Rubio, hablaron de la multipolaridad como un hecho. En otras palabras, se reconoció el fin de la unipolaridad, por lo que Estados Unidos no podría imponer su visión de mundo ante la realidad global y la soberanía de otros estados. ¿Fue este un discurso honesto?

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. has context menu
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Estados UnidosRusiaAlaskaDonald TrumpVladimir PutinOTAN
ACERCA DEL AUTOR
José Gabriel Martínez Borrás

José Gabriel Martínez Borrás

Arrow Icon
Catedrático Auxiliar en el Departamento de Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Coordinador de la maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia en el Centro de...
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: