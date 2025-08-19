La Cumbre de Alaska
El discurso de Trump se hace en un momento de retroceso de Estados Unidos a nivel global, opina José Gabriel Martínez Borrás
19 de agosto de 2025 - 8:00 PM
La segunda administración de Donald Trump comenzó a finales del enero del 2025 con una promesa de terminar con las guerras extranjeras y buscar fin al conflicto OTAN/Ucrania vs. Rusia. Inclusive, otros miembros de la nueva administración, como el actual secretario de Estado, Marco Rubio, hablaron de la multipolaridad como un hecho. En otras palabras, se reconoció el fin de la unipolaridad, por lo que Estados Unidos no podría imponer su visión de mundo ante la realidad global y la soberanía de otros estados. ¿Fue este un discurso honesto?
