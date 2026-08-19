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19 de agosto de 2026
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José Caraballo CuetoJosé Caraballo Cueto
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prima:La deuda de la AAA

Urge obligar mediante ley que los nuevos desarrollos hoteleros utilicen desalinizadoras de agua e irriguen sus campos verdes con aguas usadas, opina José Caraballo Cueto

19 de agosto de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
la AAA solo provee alcantarillado al 59% de la población. Mientras la República Dominicana ha invertido miles de millones de dólares en los últimos 10 años en proyectos de infraestructura de agua, señala José Caraballo Cueto. En la foto los directivos de la AAA y el DRNA (Alejandro Granadillo)

Hace aproximadamente 20 años realicé un estudio subgraduado sobre el agua en Puerto Rico. Me quedé atónito al saber que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) desperdicia durante el año casi la mitad del agua en salideros, que no le sirvió agua continua a casi 100,000 personas en sus sistemas “Non-PRASA” (casi todas rurales) y que dos privatizadores (Ondeo y la Compañía de Aguas) habían empeorado la situación. En aquel momento esta situación era propia de países pobres como muchos en América Latina.

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ACERCA DEL AUTOR
José Caraballo Cueto

José Caraballo Cueto

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El autor es Catedrático Asociado en la Escuela Graduada de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Estudió en The New School for Social Research,...
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