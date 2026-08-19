La deuda de la AAA
Urge obligar mediante ley que los nuevos desarrollos hoteleros utilicen desalinizadoras de agua e irriguen sus campos verdes con aguas usadas, opina José Caraballo Cueto
19 de agosto de 2026 - 11:10 PM
19 de agosto de 2026 - 11:10 PM
Hace aproximadamente 20 años realicé un estudio subgraduado sobre el agua en Puerto Rico. Me quedé atónito al saber que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) desperdicia durante el año casi la mitad del agua en salideros, que no le sirvió agua continua a casi 100,000 personas en sus sistemas “Non-PRASA” (casi todas rurales) y que dos privatizadores (Ondeo y la Compañía de Aguas) habían empeorado la situación. En aquel momento esta situación era propia de países pobres como muchos en América Latina.
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