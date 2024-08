En un mundo lleno de tabúes y desinformación sobre salud sexual, la educación emerge como una herramienta crucial para combatir las infecciones de transmisión sexual (ITS). Integrar una educación sexual en los currículos escolares no solo es necesario, sino esencial para formar una sociedad informada y responsable. La normalización de la conversación sobre salud sexual y el fomento de prácticas preventivas son pasos clave para reducir la prevalencia de ITS y promover el bienestar general.