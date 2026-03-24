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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La impunidad que el Estado sigue ignorando en los condominios

Los condominios son hogares, no negocios privados, puntualiza Marimar Pérez Riera

24 de marzo de 2026 - 10:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Los condominios son hogares, no negocios privados, puntualiza Marimar Pérez Riera (Archivo)

La presentación de 30 cargos por fraude y apropiación ilegal contra el administrador de un condominio en Guaynabo no es un caso aislado. Confirma un patrón de abuso que la Asociación de Titulares de Condominios denuncia desde 2020. Este tipo de dinámica implica el desvío de fondos comunes, presentación de cheques alterados y de estados bancarios falsos, entre otras prácticas. Mientras, los titulares se enteran tarde de lo ocurrido y en ciertos casos nunca lo saben. En el pasado, muchos veían el problema como un asunto de advertencias teóricas. Sin embargo, se trata de hechos y hoy lo vemos en el caso que ahora está por ventilarse en los tribunales.

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Marimar Pérez Riera

Marimar Pérez Riera

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La autora es abogada y presidenta interina de la Comisión de Propiedad Horizontal del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. También ha dirigido la Asociación de Titulares de Condominios,...
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