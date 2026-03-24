La impunidad que el Estado sigue ignorando en los condominios
Los condominios son hogares, no negocios privados, puntualiza Marimar Pérez Riera
24 de marzo de 2026 - 10:30 PM
24 de marzo de 2026 - 10:30 PM
La presentación de 30 cargos por fraude y apropiación ilegal contra el administrador de un condominio en Guaynabo no es un caso aislado. Confirma un patrón de abuso que la Asociación de Titulares de Condominios denuncia desde 2020. Este tipo de dinámica implica el desvío de fondos comunes, presentación de cheques alterados y de estados bancarios falsos, entre otras prácticas. Mientras, los titulares se enteran tarde de lo ocurrido y en ciertos casos nunca lo saben. En el pasado, muchos veían el problema como un asunto de advertencias teóricas. Sin embargo, se trata de hechos y hoy lo vemos en el caso que ahora está por ventilarse en los tribunales.
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