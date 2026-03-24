La presentación de 30 cargos por fraude y apropiación ilegal contra el administrador de un condominio en Guaynabo no es un caso aislado. Confirma un patrón de abuso que la Asociación de Titulares de Condominios denuncia desde 2020. Este tipo de dinámica implica el desvío de fondos comunes, presentación de cheques alterados y de estados bancarios falsos, entre otras prácticas. Mientras, los titulares se enteran tarde de lo ocurrido y en ciertos casos nunca lo saben. En el pasado, muchos veían el problema como un asunto de advertencias teóricas. Sin embargo, se trata de hechos y hoy lo vemos en el caso que ahora está por ventilarse en los tribunales.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.