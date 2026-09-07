El comentario parecería sacado de un libro de Orwell. “Usted no tiene razón porque usted está en minoría”. Algo así contestó el funcionario, subsidiado con el presupuesto de todos, a la opinión de un legislador que le increpó diciendo que parecería que todos tienen culpa menos él sobre el sospechoso contrato billonario de energía eléctrica. Tristemente, personas con educación (debo decir instrucción) confunden los conceptos más básicos. Así, confunden tener el poder político con estar en mayoría. Peor aún, confunden estar en mayoría con tener la razón. En esta ocasión no tiene ni uno ni lo otro.

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