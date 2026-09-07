Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
7 de septiembre de 2026
82°Lluvias y tronadas dispersas
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Charlie HernándezCharlie Hernández
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La mayoría turuleca

En minoría está el que sueña con entregar el país a cambio de acomodos electoreros, opina Charlie Hernández

7 de septiembre de 2026 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
En una vista pública de la Comisión de Gobierno, el zar de Energía, Josué Colón, respondió preguntas de algunos legisladores. (Ramon "Tonito" Zayas)

El comentario parecería sacado de un libro de Orwell. “Usted no tiene razón porque usted está en minoría”. Algo así contestó el funcionario, subsidiado con el presupuesto de todos, a la opinión de un legislador que le increpó diciendo que parecería que todos tienen culpa menos él sobre el sospechoso contrato billonario de energía eléctrica. Tristemente, personas con educación (debo decir instrucción) confunden los conceptos más básicos. Así, confunden tener el poder político con estar en mayoría. Peor aún, confunden estar en mayoría con tener la razón. En esta ocasión no tiene ni uno ni lo otro.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
LegislaturaGobierno de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Charlie Hernández

Charlie Hernández

Arrow Icon
Abogado y exrepresentante del Partido Popular Democrático
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: