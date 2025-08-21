Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
21 de agosto de 2025
83°bruma
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Víctor Ramos RosadoVíctor Ramos Rosado
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La monstruosidad mutante

El mundo es un lugar mejor cuando los monstruos se quedan escondidos, pensamos. Como si al estar escondidos dejaran mágicamente de existir, escribe Víctor Ramos Rosado

21 de agosto de 2025 - 7:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El mundo es un lugar mejor cuando los monstruos se quedan escondidos, pensamos. Como si al estar escondidos dejaran mágicamente de existir, escribe Víctor Ramos Rosado (Shutterstock)

La atrocidad del crimen ha lanzado al país en un tumulto. ¿Cómo es posible que pase algo así? Los detalles hacen que cada parte de la historia parezca sacada de alguna película de horror. Una niña apuñalada ante los ojos de su madre. Una madre que fue obligada a ver cómo su hija era asesinada a sangre fría. Crueldad, ira, odio, desprecio sin igual. Sobran adjetivos para describirlo. ¿Y la causa? La causa no importa. Una niña está muerta. Ahora todo un país debe enfrentar la cara fea del mundo, una cara que no le gusta ver.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. has context menu
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
AsesinatosCriminalidad en Puerto RicoAibonitoSalud mental
ACERCA DEL AUTOR
Víctor Ramos Rosado

Víctor Ramos Rosado

Arrow Icon
Víctor Ramos Rosado es periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y...
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: