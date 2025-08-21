La atrocidad del crimen ha lanzado al país en un tumulto. ¿Cómo es posible que pase algo así? Los detalles hacen que cada parte de la historia parezca sacada de alguna película de horror. Una niña apuñalada ante los ojos de su madre. Una madre que fue obligada a ver cómo su hija era asesinada a sangre fría. Crueldad, ira, odio, desprecio sin igual. Sobran adjetivos para describirlo. ¿Y la causa? La causa no importa. Una niña está muerta. Ahora todo un país debe enfrentar la cara fea del mundo, una cara que no le gusta ver.

