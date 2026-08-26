La muerte de Kozo Okamoto
De las 26 personas asesinadas aquella noche, 17 eran puertorriqueños, destaca Nicolás Ramos Gandía
26 de agosto de 2026 - 10:45 PM
26 de agosto de 2026 - 10:45 PM
La muerte suele poner punto final a una vida, pero no necesariamente a su significado. El 23 de julio de 2026 murió en Beirut, a los 78 años, Kozo Okamoto, último sobreviviente del comando japonés que el 30 de mayo de 1972 perpetró la masacre del aeropuerto de Lod, hoy Ben-Gurión, en Israel. Para buena parte del mundo, su nombre pertenece a los archivos del terrorismo internacional. Para Puerto Rico, sin embargo, debería significar algo más: de las 26 personas asesinadas aquella noche, 17 eran puertorriqueños. Otros compatriotas resultaron heridos, algunos de gravedad y con secuelas físicas permanentes. A ello habría que añadir las heridas emocionales que sobrevivientes y familiares han llevado consigo durante más de cinco décadas.
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