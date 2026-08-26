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prima:La muerte de Kozo Okamoto

De las 26 personas asesinadas aquella noche, 17 eran puertorriqueños, destaca Nicolás Ramos Gandía

26 de agosto de 2026 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
De las 26 personas asesinadas el 30 de mayo de 1972, en el aeropuerto de Tel Aviv, 17 eran puertorriqueños, destaca Nicolás Ramos Gandía. La foto capta el transporte de los féretros de algunas de las víctimas boricuas. (Archivo )

La muerte suele poner punto final a una vida, pero no necesariamente a su significado. El 23 de julio de 2026 murió en Beirut, a los 78 años, Kozo Okamoto, último sobreviviente del comando japonés que el 30 de mayo de 1972 perpetró la masacre del aeropuerto de Lod, hoy Ben-Gurión, en Israel. Para buena parte del mundo, su nombre pertenece a los archivos del terrorismo internacional. Para Puerto Rico, sin embargo, debería significar algo más: de las 26 personas asesinadas aquella noche, 17 eran puertorriqueños. Otros compatriotas resultaron heridos, algunos de gravedad y con secuelas físicas permanentes. A ello habría que añadir las heridas emocionales que sobrevivientes y familiares han llevado consigo durante más de cinco décadas.

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