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Iyari Ríos GonzálezIyari Ríos González
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prima:La política pública sobre salario mínimo en Puerto Rico

Cerca de 250,000 personas – 33% del empleo en el sector privado – trabajan por un salario mínimo en la isla, destaca Iyari Ríos

27 de abril de 2026 - 10:35 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Cerca de 250,000 personas – 33% del empleo en el sector privado – trabajan por un salario mínimo en la isla, destaca Iyari Ríos (Agencia EFE)

La Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes avaló, en votación dividida, un informe que recomienda a dicho cuerpo legislativo aprobar con enmiendas de un proyecto de ley titulado “Ley para regular el Salario Mínimo en Puerto Rico” (P de la C. 1115). El objetivo de la medida es derogar la ley de salario mínimo vigente (Ley 47-2021) y la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo (CESM) creada para revisar periódicamente dicha compensación para los trabajadores no-exentos, exentos, agrícolas y por propina.

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Salario mínimo federalDesempleoLegislaturaCámara de Representantes
ACERCA DEL AUTOR
Iyari Ríos González

Iyari Ríos González

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El autor es historiador y economista. Labora en el Instituto de Relaciones del Trabajo en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
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