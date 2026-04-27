La política pública sobre salario mínimo en Puerto Rico
Cerca de 250,000 personas – 33% del empleo en el sector privado – trabajan por un salario mínimo en la isla, destaca Iyari Ríos
27 de abril de 2026 - 10:35 PM
27 de abril de 2026 - 10:35 PM
La Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes avaló, en votación dividida, un informe que recomienda a dicho cuerpo legislativo aprobar con enmiendas de un proyecto de ley titulado “Ley para regular el Salario Mínimo en Puerto Rico” (P de la C. 1115). El objetivo de la medida es derogar la ley de salario mínimo vigente (Ley 47-2021) y la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo (CESM) creada para revisar periódicamente dicha compensación para los trabajadores no-exentos, exentos, agrícolas y por propina.
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