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Catherine Marsh KennerleyCatherine Marsh Kennerley
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prima:La primera Universidad

Que estas palabras se lean como otra marcha en defensa del acceso a la educación universitaria pública, escribe Catherine Marsh Kennerley

19 de junio de 2026 - 9:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Ilka formó parte de la primera clase de doce estudiantes de la UPR en Río Piedras que logró su bachillerato tras las rejas, se graduó magna cum laude y consiguió su libertad a tiempo para asistir a la ceremonia de graduación en 2022, señala Catherine Marsh. (Suministrada)

En 2014, el profesor Eduardo Lalo presentó la Vigésima Séptima Lección Inaugural de la Facultad de Estudios Generales titulada Las dos universidades. La primera universidad, según el destacado escritor, es la institución en cuyas aulas los estudiantes descubren “la poesía o la célula”, en la que miles se transforman, su mente se abre al ancho mundo, es la que se queda contigo toda la vida. La segunda, es la que socava la primera, la burocrática, la del no se puede, la que la debilita porque deja que “ese mundo exterior anticultural, anti intelectual, anti universitario” se adentre en sus predios. Aunque ese mismo año mi alumna Ilka Ivelyss Cruz Rosario comenzó sus estudios universitarios, no asistió a lección de Lalo. No pudo acudir porque empezó a cursar su bachillerato como parte del Plan Piloto de Estudios Universitarios para Personas Confinadas, iniciado por el profesor y sacerdote jesuita Fernando Picó. Aún así, esa primera universidad que bien describe el colega fue a su encuentro en la cárcel de mujeres de Bayamón y la transformaría para siempre.

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Catherine Marsh Kennerley

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Catedrática del Departamento de Español de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
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