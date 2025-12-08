Opinión
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Lolimar Escudero
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La protección del estado de derecho como salvaguarda de derechos humanos

El pueblo tiene el deber de actuar para contrarrestar políticas que vulneren nuestros derechos, desmantelen nuestro sistema de gobierno y disminuyan los avances hacia una sociedad más justa, digna y equitativa, afirma Lolimar Escudero

8 de diciembre de 2025 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Desde los tiempos de la Ley de la Mordaza en la década de 1940, algunas manifestaciones de la criminalización han sido atadas al diseño de leyes especiales, el uso de los tribunales y del derecho estatal, afirma Lolimar Escudero. (Shutterstock)

Los intentos de represión de las libertades civiles y los derechos humanos, generalmente se manifiestan de dos maneras. Por un lado, la violencia política, y por otro, el uso del derecho como componente de deslegitimación de su ejercicio. Ante la vulnerabilidad cíclica de este conjunto derechos, hay que mantenerse vigilantes, alertas y dispuestos para su protección y defensa. Este año celebramos otro Día Internacional de los Derechos Humanos en medio de un nuevo ciclo de impactos.

Tags
Libertad de prensaLibertad de expresiónDerechos civilesDerechos humanosDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
Lolimar Escudero

Lolimar Escudero

Arrow Icon
La autora es abogada de Política y Legislación en ACLU - Puerto Rico.
