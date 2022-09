La sublevación de la British Petroleum, ¡esos son mis chicos!

Esta es una noticia fantástica y esperanzadora.

La empresa British Petroleum, en Texas, más bien sus ejecutivos, que los deben tener muy bien puestos, pidieron al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos una dispensa o “waiver” con el fin de enviar un carguero de bandera extranjera a la Isla. El carguero trae diésel para la empresa Peerless Oil & Chemicals en Peñuelas.

Imagen que muestra que la tubería por la que se transporta el diésel es propiedad de la AEE. (Suministrada)

¿Qué pasó? Pues que el permiso no llegaba y no llegaba, porque la cuestión de la dispensa para que entre un carguero de bandera extranjera y fabricación extranjera y tripulación extranjera a un puerto de la isla, es un trámite “político”. Y a los encargados de hacer ese trámite les importa un pepino que en Puerto Rico haya hospitales, supermercados, universidades y condominios de personas de la tercera edad, que incluso cuando María tuvieron luz en las áreas comunes, que hoy no tienen porque sus generadores se mueven con ese combustible.

Un barco espera por permiso para entregar miles de barriles de diésel en Puerto Rico

Recuérdese una vez más que el insulto de las leyes de cabotaje que se le inflige a Puerto Rico un día sí y otro también, y que impide que barcos de bandera extranjera salgan de un puerto americano hacia otro puerto americano, es un insulto defendido a capa y espada por los cabilderos de las navieras que operan en el país, pero también por los sindicatos que agrupan a los trabajadores de los muelles en Estados Unidos, poderosos y dictatoriales con la colonia.

Esos mismos sindicatos que nos hacen daño y se ponen “potrones” en los puertos de Texas, New Jersey, Jacksonville, etc., son matrices de los sindicatos aquí. Si existe en Puerto Rico una sumisión indecorosa, colonial y dañina, es la de los vínculos que tienen la gran mayoría de los sindicatos locales, con sus amigos de los sindicatos yanquis, a los que no les importamos. Luego son muy soberanistas y muy independentistas, pero al lugar donde tienen que ir a manifestarse, que es al muelle, no van.

El caso es que la British Petroleum, con muy buen sentido de lo que es tener los pantalones en su sitio, mandó el barco que tenía a mano —que a lo mejor es un carguero chino, o tailandés o ruso, da igual— y hasta la mañana del lunes, en que escribo esta columna, el carguero estaba varado al sur de la isla, porque no lo dejaban entrar por las leyes de cabotaje.

Por qué no se movilizan los sindicatos, los camioneros, tan afectados y combativos en otras situaciones; por qué no se movilizan los de Se Acabaron las Promesas, las Feministas en Construcción (con lo que estamos sufriendo las mujeres, porque en un final, los hombres salen a cazar y nosotras nos quedamos en la casa a oscuras), y demás colectivos que hacen cacerolas y van al puerto de Peñuelas a armarla en grande, pero en grande de verdad, a recibir con vítores al barco como se llame, que está en violación de la Ley de Cabotaje, y a mucha honra.

¿Qué hacen los sindicatos locales, la unidad tal y la unidad mascual, y sus jefes, que cobran de las cuotas de los desesperados que no tienen diésel? ¿Esperar por “instrucciones” de los mandamases de las grandes uniones americanas?

El jefe de los puertos, Joel Pizá, en vez de aprovechar la situación para cargar contra la Ley Jones, que es una ley represora y ofensiva a la dignidad del país, viene y le echa la culpa a la British Petroleum y a la Peerless Oil, que con todo y que son transnacionales del capitalismo “abyecto”, cogieron el barco que les dio la gana, lo llenaron de diésel y lo mandaron para acá. Pizá ha dicho que estas compañías incurrieron en “una falta irresponsable de coordinación” y que el proceso de mandar el barco fue “atropellado y especulativo”, dígame usted.

Atropellado y especulativo fue el meteoro que nos pasó por encima, y sobre todo el hecho de que aquí no haya diésel ni para hacer un dulce. Que los supermercados avisen que pronto tendrían que cerrar. Que los viejos del condominio, muchos en sillas de rueda, no puedan moverse porque el generador que acciona los ascensores lleva diésel.

¿Y el gobernador, qué pinta en esta historia de los mares del Sur? Salga a decir que el barco entra porque entra, porque usted gobierna, y los ejecutivos de la British Petroleum y de la Peerless Oil tienen que resolver un problema de derechos humanos a la población que sufre.

Que, por cierto, a ver si los de los derechos humanos se asoman y empujan a sus amigos de los sindicatos puertorriqueños para que se reviren, exijan, y dejen de estar obedeciendo a los amos de los muelles del norte.

Ese barco es un símbolo, fíjense, incluso un ejemplo. Y los medios, el país y todos debemos asumirlo como tal.

