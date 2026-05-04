La universidad moderna
Al priorizar la producción de trabajadores sobre la formación de ciudadanos, cumplimos la profecía de Unamuno sobre una sociedad mecanizada desprovista de profundidad moral, afirma José Molinelli
4 de mayo de 2026 - 10:45 PM
4 de mayo de 2026 - 10:45 PM
La universidad pública es un pilar fundamental de la civilización democrática y el florecimiento humano. Desde la Ilustración, se ha sostenido como requisito para la soberanía nacional que la ciudadanía sea intelectualmente autónoma, con pensadores que van de John Locke a Miguel de Unamuno, articulando la universidad como un santuario de la razón cívica. Sin embargo, esta visión se encuentra actualmente amenazada por narrativas que reducen la educación a un mero instrumento técnico de utilidad para el mercado, lo que arriesga transicionar nuestra sociedad de una sociedad de ciudadanos a una sociedad de siervos.
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