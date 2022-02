La UPR: a mis maestros pre y universitarios

Cursé mis años de escuela superior en la “UHS”, como se conoce la escuela superior de la Universidad de Puerto Rico. Poco sabía que me estaba preparando para lo que sería el punto alto de mi educación como persona: la UPR. En el salón de clase lo importante era cómo razonar, cómo presentar un argumento, cómo hacer asociaciones que fluyeran sin dar saltos ilógicos a cosas que no eran pertinentes a lo que se hablaba. Quedarse en el tema era fundamental para percibir que la discusión no era solo un intento de “ganar”, que no debe ser siempre la meta sobre lo que uno opina, sino lo básico del debate. La política, por lo tanto, que recuerde, no era un tema que jamás surgiera.