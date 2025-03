Es una realidad no divulgada que Puerto Rico importa masivamente agua para poder subsistir. Cuando informo en mis presentaciones que aquí importamos alrededor de 3,600 millones de galones diarios inicialmente las audiencias no me creen. Argumentan que nuncan han visto, ni han leído, sobre buques tanques entrando a la Bahía de San Juan con agua en una cantidad que es 45 veces mayor que provee diariamente el embalse Carraízo. Sin embargo, para la gente es común observar buques con combustibles derivados del petróleo y gas fósil entrando a la isla para suplir a plantas generatrices de electricidad.