Me pregunto cuál es el punto medio entre el desasosiego y la apatía respecto del rumbo de la existencia humana. Entonces, vuelvo a José Saramago y su Ensayo de la lucidez. Era adolescente cuando aquella novela del autor portugués cayó en mis manos. Recuerdo la confusión que me provocó aquel grupo de personajes que, un buen día, en un arrebato de lucidez optó por votar en blanco en las elecciones. La lucidez es la cualidad de percibir la realidad con claridad, con la mente despejada de interferencias.

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