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Carlos E. Díaz OlivoCarlos E. Díaz Olivo
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prima:Las lecciones de las elecciones congresionales

Trump despojó al Partido Republicano de su esencia, lo desvertebró y lo convirtió en un objeto de capricho personal y abuso de poder, opina Carlos Díaz Olivo

9 de noviembre de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Thomas Rivera Schatz y Miguel Romero (Archivo)
Digan lo que digan, Thomas Rivera Schatz es el prototipo de político fuerte y decidido que tanto atrae al electorado. Miguel Romero, cuenta con la mejor imagen y récord positivo en la gestión pública. Cualquiera de ellos en el timón novoprogresista puede dar vuelco a las tendencias, escribe Carlos Díaz Olivo.

A Donald Trump se le identifica como el gran perdedor de las elecciones de medio término. Se dice que el resultado del proceso fue un repudio a su estilo autoritario, a su política migratoria y a su enriquecimiento personal, producto del uso del poder presidencial. Hay quienes aseveran que hubo un giro ideológico hacia la izquierda. Lo acontecido responde a factores variados, pero definitivamente no a un cambio en los humores ideológicos de la nación. Otros elementos, más determinantes, deben tomarse en cuenta.

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ACERCA DEL AUTOR
Carlos E. Díaz Olivo

Carlos E. Díaz Olivo

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Carlos E. Díaz Olivo es CPA, abogado y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Enseña los cursos de Contribuciones, Corporaciones, Organizaciones sin Fines de Lucro...
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