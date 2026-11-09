Las lecciones de las elecciones congresionales
Trump despojó al Partido Republicano de su esencia, lo desvertebró y lo convirtió en un objeto de capricho personal y abuso de poder, opina Carlos Díaz Olivo
9 de noviembre de 2026 - 11:10 PM
9 de noviembre de 2026 - 11:10 PM
A Donald Trump se le identifica como el gran perdedor de las elecciones de medio término. Se dice que el resultado del proceso fue un repudio a su estilo autoritario, a su política migratoria y a su enriquecimiento personal, producto del uso del poder presidencial. Hay quienes aseveran que hubo un giro ideológico hacia la izquierda. Lo acontecido responde a factores variados, pero definitivamente no a un cambio en los humores ideológicos de la nación. Otros elementos, más determinantes, deben tomarse en cuenta.
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