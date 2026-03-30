Las oficinas médicas como pymes fundamentales
Se estima que existen más de 3,000 oficinas médicas privadas en la isla que cumplen con los criterios de pymes, afirma Carlos Díaz Vélez
30 de marzo de 2026 - 10:45 PM
30 de marzo de 2026 - 10:45 PM
Cuando se piensa en las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) de Puerto Rico, la imaginación suele evocar panaderı́as, talleres o tiendas pueblerinas o de barrios. Sin embargo, existe un sector fundamental, muchas veces invisibilizado, que también forma parte de este engranaje. Se trata de las oficinas médicas privadas. Estos consultorios, generalmente liderados por un médico o un pequeño grupo de profesionales de la salud, son esenciales para el bienestar del pueblo y también constituyen una fuerza económica clave en la creación de empleos y de sostenibilidad de nuestras comunidades.
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