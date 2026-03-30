Cuando se piensa en las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) de Puerto Rico, la imaginación suele evocar panaderı́as, talleres o tiendas pueblerinas o de barrios. Sin embargo, existe un sector fundamental, muchas veces invisibilizado, que también forma parte de este engranaje. Se trata de las oficinas médicas privadas. Estos consultorios, generalmente liderados por un médico o un pequeño grupo de profesionales de la salud, son esenciales para el bienestar del pueblo y también constituyen una fuerza económica clave en la creación de empleos y de sostenibilidad de nuestras comunidades.

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