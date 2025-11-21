Opinión
21 de noviembre de 2025
77°lluvia moderada
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Sila M. Calderón
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

Las organizaciones que sostienen a Puerto Rico

Están presentes donde más se necesitan, levantando esperanza en las comunidades rurales, los residenciales públicos, en los hogares de adultos mayores y en los espacios donde la pobreza se siente más cruda, afirma Sila Calderón

21 de noviembre de 2025 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Con motivo de la Semana de las Organizaciones sin Fines de Lucro, es importante reconocer que estas entidades llevan décadas acompañando, día tras día, a miles de personas que enfrentan vulnerabilidad económica, emocional y social, destaca Sila M. Calderón. (Xavier Garcia)

¿Por qué el tercer sector es más esencial que nunca? En Puerto Rico, donde el 39.6 por ciento de la población vive bajo el nivel de pobreza y las desigualdades continúan profundizándose, las organizaciones sin fines de lucro se han convertido en el sostén silencioso del país. No buscan cámaras, pero sostienen comunidades. No generan titulares, pero producen oportunidades. No siempre son visibles, pero son indispensables.

Sila M. Calderón

Sila M. Calderón

Exgobernadora de Puerto Rico y presidenta de la Fundación Sila M. Calderón, que opera el Centro para Puerto Rico, con sede en Río Piedras.
