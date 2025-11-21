¿Por qué el tercer sector es más esencial que nunca? En Puerto Rico, donde el 39.6 por ciento de la población vive bajo el nivel de pobreza y las desigualdades continúan profundizándose, las organizaciones sin fines de lucro se han convertido en el sostén silencioso del país. No buscan cámaras, pero sostienen comunidades. No generan titulares, pero producen oportunidades. No siempre son visibles, pero son indispensables.

