Letra muerta la enmienda a la Ley de Condominios

La representante Estrella Martínez Soto radicó el P. de la C. 670 para enmendar el artículo 62 de la Ley de Condominios, Ley 129-2020. La medida propone activar una póliza maestra - llamada Full Value - para los condominios, la cual es seleccionada mediante mayoría o 2/3 partes del consejo de titulares, pero a expensas de todos. Esta medida obligaría a los titulares, aun los que no deseen comprar un seguro de propiedad, a pagar por un seguro con cubiertas, deducibles, costos, términos y condiciones que otro decida para su propiedad privada.