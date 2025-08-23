Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Lo que le pasó a PR
Las fechas festivas veraniegas no serán ya aniversarios. Serán solo de conmemoración, escribe Jorge Roig
23 de agosto de 2025 - 11:00 PM
Podría argumentarse que inmunizar al presidente americano no acabó con la república. Pero la historia admitirá, cuando logre procesarlo, que el Proyecto Americano de 1776 murió el 27 de junio.
