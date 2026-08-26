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César Romero ReyesCésar Romero Reyes
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Lo que nos dejaron y lo que nos toca

Puerto Rico tiene talento. Tiene gente preparada que prefiere servir a su partido que a su pueblo, y gente preparada que prefiere irse antes que seguir golpeándose contra una pared, opina César Romero.

26 de agosto de 2026 - 10:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Las escuelas deterioradas no cayeron solas. La energía y la infraestructura que falla no se deterioraron en una noche. El agua que se desperdicia y no llega a las familias no es por accidente. Esos son los resultados de décadas de decisiones, de puestos entregados por partidismo en lugar de por capacidad, afirma César Romero. (Archivo)

Mis abuelos fueron una cepa dura. Le tocó desde cortar caña hasta ir a la guerra. Mi padre levantó sus propios negocios y mi madre fue enfermera por décadas. Son gente de otra generación. La palabra empeñada era sagrada. Lo vivieron y asumieron como único código posible en una isla donde el recurso más escaso ha sido la confianza.

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Gobierno de Puerto RicoEleccionesEmigración puertorriqueña
ACERCA DEL AUTOR
César Romero Reyes

César Romero Reyes

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El autor es estratega de negocios y corredor de bienes raíces.
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