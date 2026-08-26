Opinión
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Lo que nos dejaron y lo que nos toca
Puerto Rico tiene talento. Tiene gente preparada que prefiere servir a su partido que a su pueblo, y gente preparada que prefiere irse antes que seguir golpeándose contra una pared, opina César Romero.
26 de agosto de 2026 - 10:15 PM
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