Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de noviembre de 2025
77°nubes rotas
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
José Gabriel Martínez BorrásJosé Gabriel Martínez Borrás
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Los ataques federales a pequeñas embarcaciones en el Caribe

La administración Trump afirma que las diversas lanchas que fueron destruidas estaban vinculadas a redes de “narcoterrorismo”, destaca José Martínez Borrás

3 de noviembre de 2025 - 12:20 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Captura de pantalla de un video publicado en la cuenta oficial de la red social X @SecWar del secretario del Departamento de Defensa estadounidense, Pete Hegseth que muestra un ataque contra una embarcación en aguas del mar Caribe. (@SecWar)

Hasta el 24 de octubre de 2025, se han realizado al menos siete ataques por parte de Estados Unidos contra embarcaciones cerca de la costa de Venezuela. El número mínimo de muertos reconocido es de 32 personas. De acuerdo con el presidente colombiano, Gustavo Petro, ello ha incluido ciudadanos colombianos, así como ciudadanos trinitenses y guyaneses. Si se consideran ataques similares en aguas del Pacífico, la cifra de fatalidades se eleva a 66, según las propias autoridades estadounidenses, que hasta el pasado martes confirman 16 ofensivas armadas de este tipo.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Donald TrumpVenezuelaEstados UnidosEjército de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
José Gabriel Martínez Borrás

José Gabriel Martínez Borrás

Arrow Icon
Catedrático Auxiliar en el Departamento de Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Coordinador de la maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia en el Centro de...
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: