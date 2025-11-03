Hasta el 24 de octubre de 2025, se han realizado al menos siete ataques por parte de Estados Unidos contra embarcaciones cerca de la costa de Venezuela. El número mínimo de muertos reconocido es de 32 personas. De acuerdo con el presidente colombiano, Gustavo Petro, ello ha incluido ciudadanos colombianos, así como ciudadanos trinitenses y guyaneses. Si se consideran ataques similares en aguas del Pacífico, la cifra de fatalidades se eleva a 66, según las propias autoridades estadounidenses, que hasta el pasado martes confirman 16 ofensivas armadas de este tipo.

