En estos días se han producido cierres de negocios que muchas veces toman por sorpresa a los empleados. Por ello, resulta pertinente repasar aspectos fundamentales de la ley federal conocida como Worker Adjustment and Retraining Notification Act (WARN ACT). El estatuto requiere a los patronos notificar por escrito a sus empleados, así como al gobierno, al menos 60 días antes de realizar despidos masivos o efectuar el cierre de la empresa.

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