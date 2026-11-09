Opinión
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Los cierres de empresas y la obligación de aviso previo
El propósito de la ley federal WARN es brindar a los empleados y a sus familias un tiempo de transición para adaptarse a la difícil situación de perder el empleo, destaca Ruy Delgado Zayas
9 de noviembre de 2026 - 9:00 PM
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