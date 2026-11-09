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prima:Los cierres de empresas y la obligación de aviso previo

El propósito de la ley federal WARN es brindar a los empleados y a sus familias un tiempo de transición para adaptarse a la difícil situación de perder el empleo, destaca Ruy Delgado Zayas

9 de noviembre de 2026 - 9:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Los restaurantes Kentucky Fried Chicken en Puerto Rico cerraron esta semana y cientos de trabajadores quedaron desempleados. (Ramon "Tonito" Zayas)

En estos días se han producido cierres de negocios que muchas veces toman por sorpresa a los empleados. Por ello, resulta pertinente repasar aspectos fundamentales de la ley federal conocida como Worker Adjustment and Retraining Notification Act (WARN ACT). El estatuto requiere a los patronos notificar por escrito a sus empleados, así como al gobierno, al menos 60 días antes de realizar despidos masivos o efectuar el cierre de la empresa.

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