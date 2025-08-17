Opinión
17 de agosto de 2025
77°lluvia ligera
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Sergio Ramírez
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

Los soles del rojo verano

La más estricta prohibición de escaparse a la laguna de Masaya había sido decretada por mis padres por lo peligroso de sus aguas, escribe Sergio Ramírez

15 de agosto de 2025 - 9:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El volcán Masaya, ubicado a 23 kilómetros al sureste de Managua, es considerado por los vulcanólogos nicaragüenses como uno de los más activos de América, ya que su producción de gases es incesante. (Archivo / GFR Media)
De manera clandestina, íbamos por los caminos vecinales y atravesábamos cercos de fincas hasta llegara a la ladera del volcán Santiago, hundiendo los pies en la cascada de arena negra hasta alcanzar el cráter, mientras nos envolvía la intensa humareda que olía a azufre, relata Sergio Ramírez.

El verano dura en Nicaragua la mitad del año, porque verano llamamos al tiempo en que no llueve, pero se hace más intenso en su inclemencia entre los meses de marzo y abril, que coincide con la temporada de cuaresma. Es cuando los ríos se agostan hasta mostrar su lecho de piedras, el pasto se seca en los potreros y las recuas de reses emigran hacia las zonas de montaña en busca de verdor; y en medio del bochorno que enciende los cielos sollamados y agrieta la tierra, se escucha incesante el coro de las chicharras. Soles rojos -los soles del rojo verano, dice Darío en la Marcha Triunfal- velados por el humo de las quemas porque desde milenios atrás los pueblos aborígenes prendían fuego a los rastrojos, y en las noches sin viento es posible ver las caudas de fuego que serpentean en los llanos y asciende por los cerros.

Nicaragua Historia América Latina
ACERCA DEL AUTOR
Sergio Ramírez

Sergio Ramírez

Escritor y Periodista
