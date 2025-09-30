La Constitución de Puerto Rico, en su Artículo II, Sección 19, faculta a la Asamblea Legislativa a promover la salud colectiva. En ese marco se aprobó la Ley de los Centros Médicos Académicos Regionales (CMAR). ¿Qué establece? En términos simples, la Ley CMAR crea un sistema regional que integra servicios de salud con docencia e investigación para que hospitales, escuelas de medicina y programas de residencia trabajen coordinadamente. Su razón de ser es formar y retener profesionales de la salud mientras se garantiza atención accesible y de calidad para la población.

