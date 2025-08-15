Opinión
15 de agosto de 2025
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Eduardo A. Bhatia Gautier
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Más alarmas autoritarias

Cuando un organismo de supervisión puede ser borrado y reconstruido a capricho presidencial, ya no es supervisión — es ocupación con otro nombre, opina Eduardo Bhatia

15 de agosto de 2025 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Andrew Biggs es académico residente en el American Enterprise Institute. Devenga un salario de $343,750 (más $78,450 en pagos por consultoría y estudios). Recibe dividendos de varias cuentas de inversiones. (GFR Media)
El presidente removió a Andrew Biggs, un académico conservador del American Enterprise Institute, respetado incluso por sus opositores por su pericia fiscal. La Casa Blanca está enviando el mensaje claro de que la recuperación fiscal de Puerto Rico no estará en manos de profesionales independientes, sino de quienes se alineen con la agenda de Trump, opina Eduardo Bhatia

Tres eventos ocurridos este mes siguen exponiendo un patrón de autoritarismo nunca antes visto en Estados Unidos. Por separado, cada uno es preocupante. Juntos, forman un cuadro claro de un drama político que, aún bajo Donald Trump, no es rutinario. Esto no se puede catalogar como “juego duro” ni “así es como funciona Washington”. Es el uso deliberado del dominio federal para aplastar la supervisión independiente, intimidar la rama judicial y manipular el mapa político, todo para abusar del poder.

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ACERCA DEL AUTOR
Eduardo A. Bhatia Gautier

Eduardo A. Bhatia Gautier

Arrow Icon
El autor es abogado y fue presidente del Senado de Puerto Rico. Al presente se desempeña como profesor visitante en la Universidad de Princeton.
