Mensaje de Biden: hecho a la medida de los sondeos de opinión

El presidente Joe Biden llegó a su primer Mensaje de Estado con la mayoría de los estadounidenses desilusionados con su desempeño, en el primer año de su mandato, como presidente de los Estados Unidos. Según los resultados, obtenidos hace menos de dos meses, en un sondeo de opinión llevado a cabo por The Associated Press, se ha erosionado dramáticamente su popularidad y la aprobación a su gestión está “tocando fondo”. Peor aún, la mayoría de los encuestados expresaron que no tiene la capacidad mental ni la salud para ser presidente.