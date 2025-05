Puerto Rico se está ahogando en su propia basura. Estamos rodeados por playas cubiertas de plástico, ríos contaminados y vertederos ilegales. No es una exageración, es una realidad que, por costumbre o resignación, ignoramos. Pero ya no podemos darnos ese lujo. Esta es nuestra tierra. Y si no despertamos, la perderemos.