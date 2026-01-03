Empezando enero todo el mundo está motivado a cumplir sus resoluciones para este 2026 pero lamentablemente, los estudios muestran que para febrero la gran mayoría no tendrá la disciplina de continuar con su propósito y regresará a sus viejos hábitos.

Una de las razones por las que tantos se desmotivan es porque las resoluciones de año nuevo se basan en algún tipo de obligación o restricción. Por ejemplo: “No puedo comer chocolates”, “tengo que hacer ejercicio”. Estas declaraciones te limitan o te imponen una acción.

La reacción natural del ser humano es resistir cualquier actividad que nos sea impuesta, aun cuando seamos nosotros quienes lo ordenamos. No obstante, la principal razón por la cual no cumplimos nuestros propósitos, no es porque nos disgusta sentirnos obligados, o la falta de “fuerza de voluntad”, ¡la raíz del problema es que carecemos de amor propio!

Independientemente de cuál sea tu resolución, si no te quieres lo suficiente, inconscientemente tomarás decisiones que no te ayudarán a conseguir lo que deseas. Por eso, la única meta que debes trazarte para el 2026 es ¡amarte más!

La clave para alcanzar lo que te propongas en esta vida, ya sea aprender un nuevo idioma, comenzar un plan de ahorros o perder peso, consiste en quererte más, esto significa que vas a darte el mismo amor que le das a otros.

Te sugiero que cuando sientas la tentación de comer en exceso, encender un cigarro o realizar algo que no te ayuda a continuar con tu resolución, antes de hacerlo, debes hacerte la siguiente pregunta: “¿Esta acción demuestra que me quiero, o refleja indiferencia?” ... Reflexiona en esta interrogante y tendrás la motivación de hacer lo correcto.