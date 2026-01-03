Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
María MarínMaría Marín
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

La resolución más ignorada en el nuevo año

Cultivar el amor propio debe ser el primer paso para emprender metas en el 2026, señala María Marín

3 de enero de 2026 - 12:00 AM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Una de las metas que toda persona debe trazarse es el amor propio, destaca María Marín. (Shutterstock)

Empezando enero todo el mundo está motivado a cumplir sus resoluciones para este 2026 pero lamentablemente, los estudios muestran que para febrero la gran mayoría no tendrá la disciplina de continuar con su propósito y regresará a sus viejos hábitos.

RELACIONADAS

Una de las razones por las que tantos se desmotivan es porque las resoluciones de año nuevo se basan en algún tipo de obligación o restricción. Por ejemplo: “No puedo comer chocolates”, “tengo que hacer ejercicio”. Estas declaraciones te limitan o te imponen una acción.

La reacción natural del ser humano es resistir cualquier actividad que nos sea impuesta, aun cuando seamos nosotros quienes lo ordenamos. No obstante, la principal razón por la cual no cumplimos nuestros propósitos, no es porque nos disgusta sentirnos obligados, o la falta de “fuerza de voluntad”, ¡la raíz del problema es que carecemos de amor propio!

Independientemente de cuál sea tu resolución, si no te quieres lo suficiente, inconscientemente tomarás decisiones que no te ayudarán a conseguir lo que deseas. Por eso, la única meta que debes trazarte para el 2026 es ¡amarte más!

La clave para alcanzar lo que te propongas en esta vida, ya sea aprender un nuevo idioma, comenzar un plan de ahorros o perder peso, consiste en quererte más, esto significa que vas a darte el mismo amor que le das a otros.

Te sugiero que cuando sientas la tentación de comer en exceso, encender un cigarro o realizar algo que no te ayuda a continuar con tu resolución, antes de hacerlo, debes hacerte la siguiente pregunta: “¿Esta acción demuestra que me quiero, o refleja indiferencia?” ... Reflexiona en esta interrogante y tendrás la motivación de hacer lo correcto.

Toma tiempo establecer el nuevo hábito de amarte más, pero mientras más lo practiques mejores resultados obtendrás. No esperes más, plantea tu resolución, ¡hoy es un día ideal para comenzar a quererte más!

Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
María MarínautoestimasueñoAmor
ACERCA DEL AUTOR
María Marín

María Marín

Arrow Icon
Motivadora, Escritora e Influencer
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: