Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Nuevo impuesto para arrendamientos a corto plazo: golpe a pequeños empresarios
El Proyecto del Senado 23 busca imponer “Registros Municipales Suplementarios a corto plazo” con una serie de requisitos que lucen irrazonables para pequeños empresarios que tienen propiedades de alquiler a corto plazo.
20 de febrero de 2026 - 9:30 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.