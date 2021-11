Plebiscito “à la française”: lecciones de Nueva Caledonia para Puerto Rico

Este próximo 12 de diciembre se celebrará un tercer plebiscito de estatus en una isla del Pacifico conocida como Nueva Caledonia. En dicho plebiscito los electores decidirán entre dos opciones de estatus: independizarse de Francia o mantener su estatus como territorio particular de Francia. Lo notable de este plebiscito es que es el tercero y último plebiscito de estatus que surgió como resultado del Acuerdo de Noumea del 1998. Tal acuerdo estipula que Francia, durante un periodo de 20 años, concederá a la isla territorio mayor grado de autonomía que culminaría en un plebiscito de estatus para el 2018. De no ganar la independencia como opción, entonces se celebrarán otros dos plebiscitos en el 2020 y en el 2021 respectivamente. De no ganar la independencia como opción, entonces el gobierno francés, junto al gobierno territorial neocaledonio, se verán obligados a establecer otro acuerdo en torno a su cuestión de estatus.