Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
¿Por qué es importante aprender sobre el radón en las viviendas de Puerto Rico?
Con el tiempo, la exposición a niveles elevados de radón proveniente de las rocas y el suelo debajo de la casa puede aumentar el riesgo de cáncer de pulmón, afirma Michael Martucci
30 de enero de 2026 - 9:30 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.