¿Por qué no votan los jóvenes? La pregunta se escucha a menudo. Casi siempre se repite una misma contestación. “Porque no le interesa la política”. La respuesta es parcialmente cierta. A los jóvenes no les interesa o es que más bien repudian la forma de hacer política de muchos políticos “tradicionales”. Ciertamente, no se pueden culpar por eso. No obstante, a los jóvenes, y también a los adultos puertorriqueños, les interesa la democracia y participar en los procesos electorales mediante el ejercicio del voto.