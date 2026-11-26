Opinión
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Por una mesa donde no haya que estirar el peso
La creatividad de nuestra gente para estirar el peso es admirable, pero no puede ser nuestra política pública. El esfuerzo de las familias tiene que encontrar respaldo en una agenda de seguridad económica , afirma Sarah Vázquez
26 de noviembre de 2026 - 1:00 PM
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