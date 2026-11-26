Esta semana, en muchos hogares de Puerto Rico, nos sentaremos a la mesa a compartir, a celebrar lo que tenemos y a dar gracias. Pero para muchas familias, llegar a esa mesa también habrá requerido hacer malabares con el presupuesto, posponer necesidades y decidir qué gastos pueden esperar.

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