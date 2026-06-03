El mes de junio se reconoce como el Mes del Orgullo, o Pride, en conmemoración de la revuelta de Stonewall, desatada tras actos de brutalidad policiaca en un bar en Nueva York, la madrugada del 28 de junio de 1969. El acto de resistencia marcó un punto de inflexión en la lucha por los derechos de las personas LGBTQ+. Décadas después, el reconocimiento oficial del mes fue ampliándose en Estados Unidos. En el año1999 se proclamó el Gay and Lesbian Pride Month y, luego el presidente Barack Obama lo designó como LGBT Pride Month.

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