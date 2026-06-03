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prima:Pride, más allá de junio

Duele pensar que, a estas alturas, quienes forman parte de la comunidad LGBTQ+ todavía enfrentan amenazas, discrimen y maltrato, escribe Mary Ann Gabino

3 de junio de 2026 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
uele pensar que, a estas alturas, quienes forman parte de la comunidad LGBTQ+ todavía enfrentan amenazas, discrimen y maltrato, escribe Mary Ann Gabino (Sakchai Lalit)

El mes de junio se reconoce como el Mes del Orgullo, o Pride, en conmemoración de la revuelta de Stonewall, desatada tras actos de brutalidad policiaca en un bar en Nueva York, la madrugada del 28 de junio de 1969. El acto de resistencia marcó un punto de inflexión en la lucha por los derechos de las personas LGBTQ+. Décadas después, el reconocimiento oficial del mes fue ampliándose en Estados Unidos. En el año1999 se proclamó el Gay and Lesbian Pride Month y, luego el presidente Barack Obama lo designó como LGBT Pride Month.

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