Uno de los principales retos de quien le vende bienes o servicios al gobierno es la incertidumbre sobre cuándo va a cobrar. No es raro que aquellos que consideran ofrecerle bienes o servicios pregunten si el gobierno puede pagar por adelantado, aunque no necesariamente siempre reciben la misma respuesta. Este diario informó recientemente que, en una possible contratación de la ADSEF, se recomendó pagar el 100% por adelantado, $37.5 millones (cifra menor a las alternativas que no involucraban pago por adelantado), pero su oficina de finanzas objetó. Según informes de prensa, a preguntas del Presidente del Senado sobre este particular, la secretaria de la Familia expresó ante ese cuerpo legislativo que en el gobierno no se permiten los pagos por adelantado. Como regla general, es correcto. Sin embargo, existen excepciones, sujetas a condiciones que, a mi modo de ver, urge poner al día.