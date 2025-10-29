Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Puerto Rico: adiós a la esperanza
Antes se podía soñar con diseños para el mañana porque lo soñado ayer, se lograba. Fue régimen gubernamental de promesas cumplidas. Incorrupto. ¿No exige la crisis de hoy estudiar ese ayer? Cuestiona Eudaldo Báez Galib
29 de octubre de 2025 - 10:45 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.