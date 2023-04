Puerto Rico: menos poblado, pero más caro

Aunque ya, en Puerto Rico, estamos viviendo la despoblación desde el año 2005, cuando por primera vez se registró un número de habitantes menor que el anterior (de 3,826,878 en 2004 se redujo a 3,821,362 en 2005), es importante pensar sobre las consecuencias de este fenómeno demográfico.

Mientras las condiciones actuales se mantengan (baja natalidad, alta mortalidad, alta emigración, misma situación política y económica), se esperan numerosos cambios sociales.

Propuestas para atender la caída poblacional

La vida en Puerto Rico podría ser más difícil si no se maneja de una manera distinta a como se ha manejado antes, cuando éramos más aquí, escribe Vivianna M. De Jesús Monge. (The Associated Press)

Menos habitantes implica menos recaudaciones (IVU, CRIM y contribuciones sobre ingresos), más casas abandonadas (más estorbos públicos que afearán el paisaje), menos negocios abiertos (más estorbos públicos aun), menos transferencia de fondos federales y menos instituciones de educación (primaria, secundaria y postsecundaria), así como menos profesionales de la salud (en particular, menos especialistas).

Al gobierno recaudar menos por razón de menos habitantes y menos contribuyentes que consumen y/o trabajan, se esperaría un aumento en impuestos (hasta imposición de nuevos tipos, como el cargo por servicio por los cementerios municipales), por lo que será más oneroso el costo de vida. Además de la reducción en recaudos, por la inflación, los gastos del gobierno serán mayores, por lo que se esperaría aumento en tarifas (luz, agua, peaje, etc.), excepto en año eleccionario o previo a este como ha sido la experiencia en Puerto Rico.

Por menos residentes y mayor gasto del Estado, se podrían ver aún más parques abandonados y más municipios con centros urbanos vacíos.

Menos personas implica menos trabajadores y, a su vez, menos clientes. Esto implicaría más tiempo de espera por servicio y/o mayor distancia para recorrer por servicio y hasta más caro podría ser este por la alta demanda.

Peor aún, las personas podrían intentar resolver por cuenta propia, corriendo riesgos de accidente o muerte, por ejemplo, por menor disponibilidad de electricistas, plomeros y albañiles.

Menos trabajadores significará menos personas en todas las ocupaciones: menos médicos (menos cantidad y variedad de especialistas), dentistas, agentes de la Policía, pescadores, mecánicos, enfermeras, maestros, paramédicos, ganaderos, agricultores, zapateros, sastres, costureras, etc., ya sea porque emigran, fallecen quienes se dedicaban a esas ocupaciones y quienes nacen, como son menos en cantidad, nunca serán suficientes para la demanda y la variedad de ocupaciones que Puerto Rico llegó a tener.

Menos trabajadores significa también cierre de negocios, menos productos frescos (locales) y menor margen de ganancia de los negocios que se mantengan abiertos, si no aumentan los precios. Se esperaría además riesgo aún mayor de extinción de oficios tradicionales, como pescadores, debido a que no tienen hijos o tienen, pero no se quieren dedicar a lo mismo. También podría haber hasta desaparición de comunidades.

Para las organizaciones no gubernamentales, podría ser cada vez más difícil la recaudación de fondos para continuar sus operaciones, porque menos habitantes implica también menos donantes; por ende, menos dinero, artículos, sangre y órganos.

Ciertamente, la vida en Puerto Rico podría ser más difícil si no se maneja de una manera distinta a como se ha manejado antes, cuando éramos más aquí.

