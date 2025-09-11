Puerto Rico y la presencia militar de Estados Unidos
La base de la cooperación militar entre Estados Unidos y Puerto Rico debe ser sobre la base de intereses y seguridad estratégica mutua, opina Julio Ortiz Luquis
11 de septiembre de 2025 - 8:30 PM
Venezuela queda mucho más cerca de Puerto Rico que el punto más cerca de Estados Unidos, el estado de Florida. Un vuelo de Caracas a San Juan dura solo 40 minutos. Dicho esto, llama mucho la atención la manera en que se ha ejecutado el esfuerzo de relaciones públicas de las fuerzas militares estadounidenses por medio de portavoces del gobierno y medios locales antes y durante las practicas militares en Arroyo en el contexto de la lucha contra el narcotráfico en el Caribe y las tensiones entre EE.UU. y Venezuela.
