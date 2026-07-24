Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
24 de julio de 2026
83°Mayormente despejado
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Gregory P. TosiGregory P. Tosi
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Puerto Rico’s infrastructure must become an economic strategy

The island’s measure of success should be whether infrastructure attracts investment, expands exports, strengthens logistics, creates higher-paying jobs, and encourages private enterprise, writes Gregory Tosi

24 de julio de 2026 - 8:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
The island’s measure of success should be whether infrastructure attracts investment, expands exports, strengthens logistics, creates higher-paying jobs, and encourages private enterprise, writes Gregory Tosi (Xavier Araújo)

The departures of Chief of Staff Francisco Domenech and Undersecretary Itza García have become the latest chapter in Puerto Rico’s political drama. The Domenech-García escapade comes at nearly the same moment that the Financial Oversight and Management Board (FOMB) asked that the contracting process for new permanent electric generation be paused until significant unanswered questions are resolved.

Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Puerto RicoDesarrollo económicoFrancisco DomenechItza GarcíaGobierno de Puerto Ricofondos federalesRecuperación económica
ACERCA DEL AUTOR
Gregory P. Tosi

Gregory P. Tosi

Arrow Icon
El autor es abogado radicado en Washington, D.C. Fue asesor del Congreso federal. Escribe principalmente sobre desarrollo económico internacional, infraestructura y políticas públicas.
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: