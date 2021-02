¿Qué pasa si no recibo la segunda dosis de la vacuna?

Esta ha sido la pregunta que muchos se hacen al momento de llegar a un puesto de vacunación para recibir su segunda dosis y le informan que la misma no está disponible. Lo primero es no entrar en pánico. Sabemos que las dos vacunas desarrolladas, y a las que tenemos acceso al momento, requieren dos dosis. ¿Qué sucede si omite la segunda dosis? ¿Tengo que empezar de nuevo? Aunque existe poca información sobre qué ocurre a nivel sistémico si saltamos la segunda dosis, no necesariamente tenemos que empezar de cero. Ya la primera dosis logró su efecto y ese no lo vas a perder, pero debemos reforzarlo en algún momento considerando los nuevos periodos de gracia.