Qué pedir en Epifanía

Casi viral, como se acuña ahora a la extraordinaria difusión en las redes sociales, ha resultado un video de un querido cantante salsero, que viene de un istmo, abogado y servidor público en su tierra. Alude a sus raíces, nada privilegiadas, y dice que cree en las respuestas civiles a las malas actuaciones gubernamentales. Responsabiliza también a esa misma comunidad civil de la corrupción existente en muchos países latinoamericanos, ello por elegir a los corruptos. Dice que cedió la posibilidad de ganar premios Grammy por ser político e irse a trabajar en el gobierno; no eliminó la corrupción, pero evitó la llegada de uno al puesto que él ocupaba y evitó que desde él se robara. Alude a que el poder no corrompe, que el poder desenmascara. Aboga por más jóvenes en el gobierno, por mayor participación de gente bien formada que reemplace a los que no debieron llegar. Hay que dejar de quejarse, invoca, y hay que llegar porque el servicio público los necesita.