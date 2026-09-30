El asesinato registrado en Guaynabo hace unos días vuelve a colocarnos frente a una incómoda discusión. El Departamento de la Familia confirmó que un menor de 16 años imputado de ultimar a su abuela y herir a su hermano tenía un caso activa en la agencia. Había un trabajador social asignado para atenderlo y un plan de servicios. El referido que originó la intervención con el adolescente tenía que ver con alegaciones de negligencia médica. Además, trascendió que el joven presentaba un patrón de ausentismo escolar significativo y que el Departamento Educación hizo referidos por esa razón.

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