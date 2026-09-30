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Natalie Pérez LunaNatalie Pérez Luna
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prima:¿Quién protege a quienes deben procurar el bienestar de nuestra niñez?

Hoy no corresponde llegar a conclusiones sobre si pudo evitarse la tragedia, escribe Natalie Pérez Luna

30 de septiembre de 2026 - 7:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Las víctimas con frecuencia no hablan de lo ocurrido hasta que llegan a la adolescencia o más tarde. (GFR Media)
Las víctimas con frecuencia no hablan de lo ocurrido hasta que llegan a la adolescencia o más tarde. (GFR Media)

El asesinato registrado en Guaynabo hace unos días vuelve a colocarnos frente a una incómoda discusión. El Departamento de la Familia confirmó que un menor de 16 años imputado de ultimar a su abuela y herir a su hermano tenía un caso activa en la agencia. Había un trabajador social asignado para atenderlo y un plan de servicios. El referido que originó la intervención con el adolescente tenía que ver con alegaciones de negligencia médica. Además, trascendió que el joven presentaba un patrón de ausentismo escolar significativo y que el Departamento Educación hizo referidos por esa razón.

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NiñezPobreza en Puerto RicoAsesinatosGuaynaboDepartamento de la Familia
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Natalie Pérez Luna

Natalie Pérez Luna

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La autora es trabajadora social clínica y forense. Fue directora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Carolina
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