Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Shop.pr
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Vídeos
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
14 de noviembre de 2026
84°Mayormente despejado
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Ruy Delgado ZayasRuy Delgado Zayas
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Rafael Hernández Colón y los derechos de los trabajadores en Puerto Rico

La Ley 223, aprobada el 23 de julio de 1974, redujo la jornada semanal de trabajo en la isla a 40 horas. Previamente la jornada era de 48 horas, destaca Ruy Delgado

14 de noviembre de 2026 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
MMM ofrece dos alternativas de cajas de compra con alimentos cosechados y producidos en Puerto Rico.
La Ley 223, aprobada el 23 de julio de 1974, redujo la jornada semanal de trabajo en Puerto Rico a 40 horas. Previamente la jornada era de 48 horas, destaca Ruy Delgado Zayas (Archivo)

La actividad legislativa en el campo del derecho laboral durante las tres administraciones de Rafael Hernández Colón fue de gran importancia para la protección de los derechos de los trabajadores y para la promoción de sus oportunidades de empleo.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Derechos laboralesRafael Hernández ColónDepartamento del Trabajo
ACERCA DEL AUTOR
Ruy Delgado Zayas

Ruy Delgado Zayas

Arrow Icon
Abogado y Exsecretario del Trabajo y Recursos Humanos
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: