Opinión
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Rafael Hernández Colón y los derechos de los trabajadores en Puerto Rico
La Ley 223, aprobada el 23 de julio de 1974, redujo la jornada semanal de trabajo en la isla a 40 horas. Previamente la jornada era de 48 horas, destaca Ruy Delgado
14 de noviembre de 2026 - 10:00 PM
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